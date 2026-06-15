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Komuna e Rahovecit ndan dekoratën “Ukshin Hoti” për Adem Demaçin

By admin

Në 83-vjetorin e lindjes së veprimtarit të çështjes kombëtare, profesor Ukshin Hoti, Komuna e Rahovecit do të ndajë dekoratën “Ukshin Hoti”.

Ceremonia e ndarjes së dekoratës do të mbahet në Kompleksin Kulturor-Historik “Ukshin Hoti” në Krushë të Madhe, në Shtëpinë Muze “Ukshin Hoti”, më 17 qershor 2026, në orën 20:00, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit të komunës, këtë vit dekorata i ndahet veprimtarit të çështjes kombëtare dhe simbolit të rezistencës, Adem Demaçi.

Dekorata “Ukshin Hoti” jepet nga Komuna e Rahovecit si vlerësim për kontribut të veçantë në çështjen kombëtare dhe ruajtjen e kujtesës historike./PrizrenPress.com/

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