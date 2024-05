Totaj takon banorët e fshatrave Gjonaj, Piranë dhe Velezhë

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka takuar banorët e fshatrave Gjonaj, Piranë dhe Velezhë.

“Faleminderit Gjonaj, Piranë dhe Velezhë për takimet dhe propozimet e jashtëzakonshme për projektet që do të financohen nga Komuna e Prizrenit. Kjo nismë e re e buxhetimit, ku qytetarët vetë propozojnë dhe votojnë për projektin më të mirë, po gjen mbështetje çdo ditë në Komunën tonë. Si kryetar, zotohem se projektet më të votuara do të futen në listë për financim dhe implementim në vitin 2025, në Ortakoll, Lagjen e Trimave, Gjonaj, Piranë dhe Velezhë”, u shpreh Totaj në takimet me banorët e këtyre fshatrave.

“Paratë tona, idetë tonë, Prizreni ynë” është nisma që i bashkon të gjithë, e bën qytetarin pjesë të vendimmarrjes dhe forcon llogaridhënien ndaj taksapaguesve.

