Totaj:Edhe sivjet do të jemi në hap me nevojat dhe kërkesat e qytetarëve të Prizrenit

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, premtoi sot se, këtë vit do të ngritet niveli i performancës.

“Në prani të mediave, sot, mbajtëm mbledhjen e parë për këtë vit me drejtorët e Komunës, ku, fillimisht i dëshirova mirëseardhje drejtorëve të ri që i janë bashkëngjitur ekipit tonë”, shkruan Totaj në Facebook.

“Me këtë rast diskutuam kryesisht për ngritjen e nivelit të performancës komunale, gjë që, për dallim prej viteve të kaluara ka pasur rritje mbi 100% sipas vlerësimit të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal”.

“U zotuam se, me frymën tonë ekipore, edhe sivjet do të jemi në hap me nevojat dhe kërkesat e qytetarëve të Komunës së Prizrenit dhe do ta ngrisim edhe më shumë nivelin e performancës, duke punuar në shërbim të rregullimit të cilësisë së jetës së qytetarëve tanë”./PrizrenPress.com/