UNDP dhe ADA promovojnë bizneset e “gjelbërta” që udhëhiqen nga gratë e Prizrenit

UNDP dhe Zyra Koordinuese për Bashkëpunim Zhvillimor të Austrisë në Prishtinë (ADA), në bashkëpunim me Komunën e Prizrenit, kanë organizuar “Pjatën e gjelbërt”, si përkrahje për bizneset e vogla të udhëhequra nga gratë, raporton Ekonomia Online.

Aty u tha se përkrahja e donatorëve ka për synim edhe ndihmën ndaj të rinjve, krijimin e kushteve dhe hapjen e vende të reja të punës, në mënyrë që ata mos ta lëshojnë Kosovën.

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, falënderoi donatorët, me ç’rast tha se donacione të tilla do t’i fuqizojnë bineset e këtij qyteti.

“Me aktivitetet tona përbashkët promovojnë qasjen ndaj ushqimit të shëndetshëm dhe ushqimit bio po ashtu promovojmë bashkëpunimin dhe aktivitetin drejtim të përkrahjeve të bizneseve të cilat kultivojnë këtë lloj të aktivitetit dhe prodhojnë produkte të gjëlbërta, produkte të shëndetshme kurse në të ardhmen do të ketë aktivitete te reja edhe kryesisht ato do të jenë në drejtim të përbërjes së grave që janë pronare të bizneseve por edhe të rinjve e pse është është e vetë shpjegueshme se duam t’i fuqizojmë gratë duam me i fuqizu rininë, me iu dhënë mundësi për punë që ata me punën e vet më dhënë kontributin për qytetin tonë po edhe mos me pas nevojë me u largu prej Kosovës”, tha ai.

Yuliya Scherbenina nga UNDP, tha se shpreson që kjo thirrje ta rrisë vetëdijen për rëndësinë e ushqimit të gjelbër.

“Është kënaqësi të ndodhem në Prizren, qyteti që gjithmonë na mirëpret shumë ngrohet sa herë të vijmë. Sa i përket udhëzuesit në Komunën e Prizrenit, shpresoj qe do te jetë një thirrje zgjuar për të gjithë mund të ngriseë vetëdijen për rendësin e ushqimit”, u shpreh ajo.

Për rëndësinë e ushqimit të gjelbër, foli edhe Sandra Horina, drejtoreshë e ADA-s për Kosovë.

“Dhe prodhimi i ushqimit në masë të madhe kontribuohet në emetimin e gazrave dhe gjithashtu ndikon tek ndryshimet klimatike pra duhet të flasim për sistemin e qëndrueshëm te ushqimit në mënyre që të i luftojmë ushqimet klimatike dhe ndryshimet klimatikë afektohën të na prek të gjithë neve natyrisht ne mund të themi duke luftuar ndryshimet klimatike prekin çështje të ndryshme të sistemit ushqimore dhe është mjaft e rëndësishme se duhet të mbrojmë natyrën tonë dhe bujqësia konvencionale po e ndot tokën dhe po e ndotë ujin në përdorimin e pesticideve të ndryshme dhe gjithashtu është një linjë e gjatë e prodhimit të ushqimit i cili përdor shumë paketime plastike dhe gjithashtu përdor shume fosile energji fosile në prodhimin e ushqimit”, u shpreh ajo.

“Ne punojmë në fushën e promovimit ndërtimit të zhvillimit rurale bujqësisë për më shumë se një dekadë dhe ne punojmë se bashkë me UNDP si partneri jonë në dy komuna. Në fazën tjetër do të kemi më shumë komuna ne gjithashtu edhe punojmë me Zvicrën në mënyrë që të implementojmë projektet të mëdha në zhvillimet rurale dhe ndërtimin e bujqësisë. Pra ne punojmë dhe mbulojmë punën tonë shumë komuna mundohemi të ndërtojmë agrobiznese të vogla të udhëhequra nga gratë që t’i ndihmojmë si të ndërtojnë prodhime të vogla”, u shpreh tutje ajo.

