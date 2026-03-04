15 C
Prizren
E mërkurë, 4 Mars, 2026
Lajme

VV-ja e përmend Andin Hotin si alternativë për president

By admin

Andin Hoti është emri i radhës që po diskutohet për pozitën e presidentit.

Siç raporton Nacionale, Glauk Konjufca ka refuzuar të përfshihet në këtë procedurë.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Plani ishte të shkohet me emrin e Konjufcës, siç u raportua dje, por ai nuk pranoi të jetë pjesë e kandidaturave.

Nacionale ka mësuar se VV-ja po e diskuton kandidimin e Andin Hotit për president të Kosovës.

Djali i veprimtarit dhe intelektualit të zhdukur, Ukshin Hoti sapo është bërë ministër në Qeverinë Kurti 3.

Më herët ai ka qenë kryetar i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur.

48 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë
Pensionohet gjyqtari Hashim Çollaku

