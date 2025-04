Ylli barazon serinë çerekfinale

Golden Eagle Ylli ka shënuar fitore ndaj Pejës me shifrat 66:75 (18:19, 9:19, 20:17, 19:20).

Therandasit barazuan serinë çerekfinale në 1:1 dhe ndeshja e ardhshme do të jetë vendimtare se kush do të kualifikohet në gjysmëfinale.

Në çerekun e parë, ndeshja ishte kryesisht e baraspeshuar me vendasit që kishin katër e pesë pikë epërsi, por përfundoi 18:19 për mysafirët, që vazhduan me lojë shumë më të mirë në periudhën e dytë, 9:19, për të shkuar në pushim me rezultat 27:38.

Në pjesën e dytë u zhvillua lojë më e baraspeshuar, por me therandasit që ruajtën epërsinë dhe fituan 66:75.

MVP i ndeshjes Peja-Golden Eagle Ylli ishte Jalen Nesbitt i mysafirëve me 14 pikë e 11 kërcime./PrizrenPress.com