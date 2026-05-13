Kurti përkujton viktimat e masakrës së Korishës

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, së bashku me ministrat e kabinetit qeveritar, ushtruesen e detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, anëtarë të kryesisë dhe aktivistë, kanë përkujtuar të rënët në masakrën e 13 majit 1999 në Korishë.
Në përkujtim u nderuan 77 civilët e pafajshëm të vrarë gjatë luftës në Kosovë, të cilët u cilësuan si martirë të lirisë së vendit.
“Përgjithmonë nderim dhe kujtim për 77 civilët e pafajshëm, martirë të lirisë sonë. Lavdi e përjetshme viktimave të Korishës dhe të gjithë të rënëve për Kosovën”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/
