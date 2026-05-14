Bashkimi synon rikthimin në seri ndaj Trepçës, kërkon mbështetjen e tifozëve në Prizren

Pas dy humbjeve në ndeshjet e para të finales ndaj Trepçës, skuadra e Bashkimit po kërkon reagim në përballjet që zhvillohen në Prizren.

Ndeshjet e radhës të serisë finale luhen në palestrën “Sezai Surroi”, ku Bashkimi synon të ngushtojë diferencën dhe të rikthehet në garë për titull.

Klubi prizrenas ka bërë thirrje për mobilizim të tifozëve, duke kërkuar mbështetje maksimale nga qyteti në këtë sfidë vendimtare.

“Çdo tifoz – me zë, me zemër dhe me energji në palestër, bashkë për ta shtyrë ekipin tonë përpara drejt fitores”, thuhet në mesazhin e klubit.

Bashkimi shpreson që me përkrahjen e publikut vendas të rikthejë serinë dhe të ulë epërsinë e Trepçës në 2-1.

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

