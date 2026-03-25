9.8 C
Prizren
E enjte, 26 Mars, 2026
type here...

Sport

Ylli i bashkohet Pejës në finale

By admin

Golden Eagle Ylli është finalisti i dytë i Ligës Unike.

Therandasit në gjysmëfinale fituan ndaj Besëlidhjes me rezultat 63:76.

Të enjten do të zhvillohet ndeshja për vendin e tretë mes Vëllaznimit dhe Besëlidhjes nga ora 15:00, kurse finalja zhvillohet në ora 18:00.

Ndryshe, Peja është kualifikuar në finale duke mposhtur Vëllaznimin 82:67, në një sfidë, ku fituesi u vendos në pjesën e dytë.

Final 4 i Ligës Unike po zhvillohet në Tiranë./PrizrenPress.com/

Previous article
Totaj pret delegacionin portugez në Prizren, diskutohet për bashkëpunim në teknologji dhe energji
Next article
Si qëndruan 4 ditë pa bukë e ujë në kulmin e shtëpisë Milazim Duraku me 7 nipat në Krushë të Madhe?

Më Shumë

Fokus

Fokus

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne