“Nostalgji për kohërat e rrezikshme” libri më i ri i Agim Vincës

Ka dalë nga shtypi libri im më i ri me poezi i Agim Vincës “Nostalgji për kohërat e rrezikshme”, i cili përfshinë 65 poezi të formave dhe motiveve të ndryshme, ku pjesa dërrmuese e të cilave botohen për herë të parë, shkruan KultPlus. Libri më i ri me poezi i poetit Agim Vinca përmban poezi me motive dhe struktura të ndryshme, që i lidh një ind i përbashkët: nota e protestës dhe shprehja ironike.