Gjimnazistët e “Loyola”-s në Prizren dhurojnë të holla për 8 vjeçarin me leukemi nga Korisha

Për çdo respekt: NXËNËSIT E GJIMNAZIT “LOYOLA” ORGANIZOJNË KROS PRANVEROR NË DITËN E EVROPËS SI DHE GRUMBULLOJNË 3 MIJË EURO PËR VOGËLUSHIN E SËMURË, BLERON DULLAJ NGA KORISHAFal iniciativës së nxënësve dhe stafit të gjimnazit “ Lojola” në Prizren, të martën është mbajtur një garë vrapimi me rastin e Ditës së Evropës, ndërsa pjesëmarrësit kanë dhuruar të holla që i dedikohen një 8 vjeçari të sëmurë me leukemi nga fshati Korishë. Qindra nxënës të gjimnazit “ Loyola”, kanë vrapuar nga Shtëpia e Bardhë në Prizren deri tek sheshi i Lidhjes, për të shënuar 9 majin Ditën e Evropës, por kjo garë kishte edhe karakter humanitar, pasi pjesëmarrësit kanë participuar me shumë simbolike parash, të cilët do t’i dedikohen vogëlushit 8 vjeçar nga Korisha, Bleron Dullaj, i cili vuan nga një sëmundje e rëndë. Dora Ukimeri, Kledian Hamzaj, Alb Zenelaj dhe Rron Kurtaj, ishin tejet të kënaqur me aktivitetin e sotëm, pasi që përveç garës, ata me mundësitë tyre po ndihmonin bashkëmoshatarin e tyre të sëmurë, të cilit i nevojitet përkrahje financiare për shërim. Kjo iniciativë e nxënësve thotë se e kishte bërë krenar edhe drejtorin e këtij institucioni arsimor, Aksel Bydefeld, pasi që kanë arritur të grumbullojnë rreth 3 mijë euro për ta ndihmuar bashkëmoshatarin e tyre nga Korisha. Përveç participimit në garë, nxënësit kanë shitur edhe ëmbëlsira, ku paratë e grumbulluara gjithashtu i janë dedikuar Bleronit të sëmurë …

Posted by Televizioni Prizrenit on Dienstag, 9. Mai 2017