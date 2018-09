Frymëzimi dhe euforia e Vuçiçit, sikur e Milloshoviqit

Shkruan; Qazim THAÇI

Presidenti i Serbisw , Aleksandar Vuçiç, të dielën, edhe njëherë na përkujtoi euforinë e diktatorit Millosheviq në Gazimestan. Në fakt kjo tregon se ata vazhdojnë të frymëzohen nga Akademia e Qosiqit dhe nga Kisha Ortodokse që ndaj shqiptarëve vazhdon të kultivon vetëm urrejtje.

Mirëpo, kësaj radhe presidenti Vuçiç piu ujë të ftohtë në Ujman dhe populli trim drenicas, nuk e ndaloi aspak atw, pos që kërkoi nga ai të kërkojë falje.

Por natyrisht duka ia treguar rrugën e kthimit andaj nga ka ardhur. Akt të cilin presidenti Vuçiç është dashur ta bëjë edhe më herët.

Ai është radha që të kërkojë falje dhe të gjunjëzohet para kompleksit të lirisë të familjes Jashari. Kjo do të tregonë se ky president vazhdon të pijë ujin e Artemies, dhe nuk e kaluar fruthin e Akademisë që krijojnë ndjenjë shoveniste ndaj popullit shqiptar.

Derisa diktatori Milosheviq,ishte nxitës nga Gazimestani, sot, u tregua nxitës presidenti Vuçiç nga Ujëmani,

Por, në këtë shekull të shqiptarëve,garant se pasëardhësi I këtyre do të nxisë ndoshta në kufijtë natyral të Nisusit, apo Nishin e sotëm. Populli kosovarë tashmë duhet ta kuptojmë se nuk kemi pse të hasmohemi me bijtë tanë, që tashmë janë liderë politikë.

Apo, me ata djem që në kushtet e vështira të mendohej rebelimi ndaj një Serbie të fuqishme. Ata atëbotë I thanë Jo-në e madhe edhe tani jemi të bindur se përsëri ia thonë JO-në madhe, por, faktori ndërkombëtar kërkon që një ditë ky problem të normalizohet, siç është sot çështja mes gjermanëve dhe francezëve.Por, mos të harrojmë se Gjermania naziste, ende paguan borxh.

Ende paguan targën e rëndë të asaj periudhe. Prandaj, edhe Serbia nuk ka si ndryshe të mos paguajë dëmin e pakomepnzueshëm ndaj Kosovës.

Këtë sot denjësisht dhe pa asnjë veprim dhune ia përkujtoi populli drenicas që kërkoi të vetëdijësohet një presidenti I frymëzuar gabimisht, presidenti Vuçiç dhe të përkulet para familjes legjendare Jashari jo vetëm në Kosovë por, në botën civilzuese, famlja Jashari u sakrifikua për lirinë e këtij vendi. Rastet e sakicave të familjeve si kjo Jashari në botën demokratike po të ishin edhe nga ndonjë fatkeqsi natyrore do të fitonte përkulje të përbotshme.

Kurse këta janë sakrifikuar me idealin më të çmuar të njerëzimit për lirinë e vendit. Serbia në fakt sot presidenti Vuçiç nuk harroi atë thënien e popullit’Ujku qimen e ndërron por, zanatin se harron” .

Derisa në adresë të kësaj maksime duke dashur ti kundërvihet, mediat e politizuara në Serbi e quajtën këtë kërkim falje fitore në skenën botërore. A ka fjalë më të shenjtë se kërkim falja, por, ai popull që se njeh kërkim faljen, ai është e shkruar nga “Zoti e robi të dështojë” .

Pak e prekshme ishte akti I disa liderëve që shpesh ishin të prirur të kundërshtojë liderët apo veprimet brenda sojit. Por, ,që sot as edhe një vezë , e as edhe një domate nuk e panë të arsyeshme ta gjuajnë, jo për tjetër së paku për të kërkuar një veprim që ti kërkohet falje këtij populli. Që nëse pak I çasemi fakteve del se nuk është larg llogoreve naziste, as vrasjeve të të asaj kohe.

Kosovës I duhet një unifikim, sepse djem e vajza e po ashtu edhe miqtë besnik e dinjitetëshëm të NATO-së këtij vendi ia sollën lirinë, Prandaj, presidenti Vuçiç asnjë detyrë ti e as populli yt. me më prioritet se kërkim falje publike dhe përulje ndaj Kosovës nuk keni..

Presidenti Vuçiç I dehur nga uji pagëzues I Artemijes sot, ka lavdëruar diktatorin Milosheviq, dikatrorin që ka vra mijëra fëmijë pleqë ,gra e bura, ka djegur shtëpi shkolla, biblioteka, foshnjore bile me fëmijë në ato, xhami e tyrbe aq shumë, sa nuk ka bërë as vetë Hitleri.

E tash i duhet këtij presidenti ta lavdrojë. Koha dhe ora e historisë më nuk punon për diktatorët e kalibrit të Milosheviqit presidenti Vuçiç. Me këtë akt Serbia në faktorin ndërkombëtar duhet të marrë dignozën e një politike shovene dhe për këtë bota duhet ti jap rehabilitim duke e trajtuar si të sëmur të Ballkanit.