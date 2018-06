David Alaba ka thënë se nuk dëshiron të largohet nga Bayern Muncheni pas spekulimeve se Real Madridi është duke u interesuar për shërbimet e tij.

Austriaku ka debutuar me Bayernin në vitin 2010, që e përfundoi sezonin 2017/18 me titullin e shtatë me Munichun. Ai është pjesë e klubit gjerman që 10 vjet. “Jam duke qëndruar në Bayern. Kam kontratë deri më 2021. Po ndihem mirë në Munchen. Nuk kam çfarë të them tjetër rreth kësaj”, ka thënë Alaba.