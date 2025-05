17 fitore, 0 humbje – Drini i Bardhë nis epokën e re në Ligën e Dytë

Sezoni 2024/25 do të mbetet gjatë në kujtesën e tifozëve të KF Drini i Bardhë, që e pa skuadrën e tyre të regjistrojë një nga sezonet më të suksesshme në historinë e klubit.

Me një bilanc mbresëlënës prej 17 fitoreve, 1 barazimi dhe asnjë humbje, klubi nga Prizreni ka dominuar kampionatin dhe është shpërblyer me promovim në Ligën e Dytë të futbollit kosovar. Për më tepër, skuadra realizoi 78 gola dhe pranoi vetëm 12, duke e mbyllur sezonin me një golavarazh të fuqishëm prej +65.

Ky sukses nuk është rastësor – ai është rezultat i një pune të palodhur, përkushtimit të lojtarëve, stafit teknik dhe mbështetjes së pandërprerë nga tifozët dhe komuniteti lokal.

“Faleminderit të gjithë atyre që ishin pjesë e kësaj rruge të jashtëzakonshme. Vazhdojmë në Ligën e Dytë me të njëjtin përkushtim dhe me shpresë për suksese edhe më të mëdha”, thuhet në njoftimin zyrtar të klubit.

KF Drini i Bardhë tashmë ka kthyer vëmendjen nga festa te përgatitjet për sfidat e reja që e presin në një nivel më të lartë të garës, me synimin për të vazhduar ngritjen dhe për të përfaqësuar me dinjitet qytetin dhe rajonin në arenën kombëtare./PP/

