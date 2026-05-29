Sport

Mallorca vendos çmimin për Muriqin, prizrenasi drejt largimit

By admin

Krerët e Mallorcas raportohet se tashmë kanë përcaktuar çmimin për kartonin e sulmuesit të Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi, i cili pritet të largohet gjatë afatit kalimtar të verës.

32-vjeçari ka kontratë të vlefshme me klubin spanjoll deri në vitin 2029, megjithatë situata e skuadrës pas rënies nga La Liga ka ndryshuar planet e të gjitha palëve.

Sipas medieve spanjolle, Mallorca kërkon të paktën 18 milionë euro për transferimin e Muriqit, një shumë dukshëm më e ulët krahasuar me vlerësimin prej rreth 30 milionë eurosh që klubi kishte para rënies në kategorinë e dytë të futbollit spanjoll.

Interesimi për bomberin kosovar mbetet i madh. Ditë më parë u raportua se Muriqi ka arritur marrëveshje personale me Aziz Yildirimin, kandidatin për president të Fenerbahçes, për një rikthim të mundshëm në futbollin turk.

Përveç Fenerbahçes, interesim për shërbimet e tij kanë shfaqur edhe Galatasaray, Charlotte FC, si dhe gjiganti spanjollë Barcelona.

Muriqi zhvilloi një sezon fantastik në La Liga, duke realizuar 23 gola dhe duke qenë lojtari kryesor i Mallorcas në repartin ofensiv.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Dragashi organizon turne futbolli për fëmijë me rastin e 1 Qershorit
Next article
‘Transferimi i vitit’, Xhaka vlerësohet edhe nga BBC-ja

Më Shumë

Lajme

Rahoveci nderon në 27-vjetor dëshmorët e rënë në betejën e Hamocit

Në 27-vjetorin e rënies heroike, në Rahovec janë zhvilluar sot homazhe dhe përkujtime për dëshmorët Bekim Sylka, Besim Kabashi dhe Avni Thaçi, të cilët...
Lajme

Ky është 79-vjeçari nga Prizreni që vdiq pasi iu këput lifti i improvizuar në shtëpi

Një person ka ndërruar jetë dje në Prizren. Sipas raportit të policisë viktima ishte lënduar në shtëpinë e tij dhe se rasti është nën hetime. “Është...

Rock & Blues Festival rikthehet në Prizren për edicionin e katërt

Totaj viziton Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren për Kurban Bajramit

Shuhet Birçe Hasko, ikona e kinemasë shqiptare!

Theret me thikë një person në orët e vona të natës në Prizren

Bashkimi ruan bërthamën e skuadrës: Vazhdojnë Bunjaku, Zeqiri dhe Shorter

Aktivitet sensibilizues në Prizren kushtuar Ditës Botërore të Melanomës

Tërheqja e 17 milionë eurove po dëmton shërbimet shëndetësore në Prizren

Zhduket vajza 14-vjeçare në Prizren, dyshohet se iku me një të mitur tjetër

Nuk ndalet Bashkimi, merret vesh me Divine Myles?

Bob Dylan feston 85-vjetorin, ikona që ndryshoi historinë e muzikës moderne

Gjashtë serbë arrestohen afër manastirit në Prizren

Liria përkujton Përparim Thaçin: “Emri yt nuk harrohet kurrë”

Goditet nga vetura një person në Prizren, dërgohet me lëndime të rënda në QKUK

Vajzat e Junior 06 kampione të Kosovës në U16

Lajmet e Fundit