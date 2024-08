Kosova nënshkroi kontrata e ndau para për projektin, Mickoski: Diskutuam për aksin rrugor potencial që e lidh Tetovën me Prizrenin

“Rruga Prizren-Tetovë po fillon të ndërtohet”, shkroi ministri i Infrastrukturës, Liburn Aliu të premten në Facebook, ku tha se u nënshkruan kontratat.

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristjan Mickoski e përmendi këtë projekt në një konferencë për media pasi e priti në Shkup kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, por e quajti atë “potencial”, sipas përkthimit zyrtar në kanalin e qeverisë maqedonase në YouTube.

“E theksuam edhe nevojën e rritjes së bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy shteteve. Diçka që është shumë e rëndësishme në këtë moment sipas të dhënave të fundit që i kemi nga enti shtetëror i statistikave është se shkëmbimi në mes dy shteteve për vitin 2023 është në nivel gjysmë miliard eurosh dhe nuk shoh shkas pse me angazhimet e dy qeverive ky shkëmbim të mos jetë edhe më i madh. Me ndërtimin e projekteve infrastrukturore, autostratën që do ta lidhë kalimin kufitar me kryeqytetin tonë, aksi rrugor potencial që do ta lidhë Tetovën dhe Prizrenin, dhe kështu me radhë”, tha ai.

Këto, Mickoski tha se janë “prioritete jashtëzakonisht të rëndësishme”.

Kurti, ndërkaq, tha se Kosova “pret që të ndërtojë edhe më shumë ndërlidhje transporti rrugor e hekurudhor me Maqedoninë e Veriut, në funksion të lehtësimit të qarkullimit të njerëzve dhe mallrave”.

