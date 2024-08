Instalimi i kamerave të sigurisë në Prizren: Faza e tenderimit përfundon me sukses

Ka përfunduar me sukses procesi i tenderimit për vendosjen e kamerave të sigurisë në qytetin e Prizrenit.

Në njoftimin e komunës bëhet e ditur se pjesë e këtij projekti është jo vetëm instalimi i kamerave në vendet kyçe, por edhe plani i detajuar për mirëmbajtjen e tyre, për ta garantuar kështu funksionalitetin e vazhdueshëm dhe efektivitetin e kamerave.

“Ky sistem modern do të ofrojë mbikëqyrje të vazhdueshme nëpër pika strategjike të qytetit dhe do të krijojë ambient më të sigurt për të gjithë”, thuhet në njoftim.

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se do të nënshkruajë Memorandum Bashkëpunimi me Policinë e Kosovës e cila do ta bëj vëzhgimin e kamerave të montuara në qytet./PrizrenPress.com

