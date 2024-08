Dua Lipa 29 vjeç: Sot jam vajza për të cilën kam punuar

Ylli botëror, Dua Lipa sot feston ditëlindjen. Artistja me origjinë shqiptare, mbush 29 vjeç. Ajo jeton çdo minutë të jetës së saj. Pas gjithë zhurmës mediatike për të, qëndron një vajzë që ka një plan për gjithçka. Që nga fillimi i karrierës së saj, shfrytëzon çdo moment të jetës së saj duke shqyrtuar me kujdes hapat e ardhshëm dhe duke i kthyer idetë në veprim.

Për ta kuptuar qasjen e Lipës ndaj punës duhet të kujtojmë atë që ajo i tha TIME me një buzëqeshje të bukur në 2017:

“Nëse do të mundja, do ta mbaja botën në duar”.

Dua Lipa nga ajo intervistë është dukshëm më e re dhe më e etur – një 20-vjeçare në prag të suksesit masiv komercial, pjesërisht falë albumit të saj i cili përmbante këngë të shkëlqyera elektro-pop si “IDGAF,” “New Rules,” and “Be the One.

Lipa, tani 29 vjeçe, por jo më pak entuziaste për vitin e ardhshëm, i cili përfshin publikimin më 3 maj të Radical Optimism, albumi i saj i tretë.

“Që kur isha shumë e vogël, kam shënuar gjërat që kam ëndërruar për veten time,” thotë këngëtarja dhe kantautorja anglo-shqiptare në një intervistë pas xhirimit të kopertinës TIME100.

“E kam planifikuar të ardhmen. Edhe pse lindin surpriza që unë i vlerësoj në këtë moment, gjithmonë ka një objektiv afatgjatë.”

E ulur me këmbët e kryqëzuara me një minifustan të zi Jacquemus, me flokët e kuqe të lyer që i binin në valëzim rreth fytyrës, Lipa flet me saktësi, duke shqyrtuar me kujdes çdo pyetje përpara se të përgjigjet. Yjet e popit, veçanërisht ata me karriera tepër të suksesshme, shkruan dritare.net shpesh akuzohen se janë kalkulatorë. Por personalisht, Lipa duket shumë e zhytur në mendime, pavarësisht nëse ajo është duke folur për tema të mëdha apo për udhëtime, apo libra.

“Është e rëndësishme që thjesht t’i shkruash gjërat,” thotë ajo. “Asnjëherë nuk e dini se çfarë mund të bëhet e vërtetë.”

A beson Lipa në fuqinë e manifestimit? Absolutisht.

“Të manifestosh është një gjë e madhe për mua,” pranon ajo. “Unë qëndroj e sigurt duke besuar se gjërat do të shkojnë në vendin e tyre. Duhet vetëm të punoni. Asgjë nuk është kurrë shumë e madhe.”

Megjithëse Lipa qesh me veten e saj të re duke dhe planet e saj për të pushtuar botën, është e vështirë të mohosh ngritjen e saj stratosferike. Lipa ka lindur në Londër në vitin 1995 nga prindërit shqiptarë nga Kosova, Anesa dhe Dukagjin Lipa, të cilët u larguan nga Prishtina si refugjatë në fillim të viteve ’90. Kur Lipa ishte 11 vjeç, familja e saj u kthye në Kosovë. Disa vite më vonë, Lipa do t’i bindte prindërit e saj që ta lejonin të kthehej në Londër për të ndjekur një karrierë në muzikë.

Ndërsa ndiqte shkollën e teatrit si adoleshente, Lipa filloi të ngarkonte kopertina në YouTube dhe SoundCloud. Në vitin 2013, Lipa mori punën e saj të parë duke kënduar – një version i “Lost in Music” të Motrës Sledge për një reklamë televizive të X Factor – e cila çoi në një marrëveshje me TaP Music, dhe më vonë, një marrëveshje rekord me Ëarner Bros. Vjeshtën e kaluar , Lipa bleu të drejtat e saj të botimit dhe u largua nga lista e artistëve të TaP.

Për të qenë një yll pop – ose ndonjë person i famshëm në 2024 – kërkon diversifikim. Në krye të muzikës dhe “rolet e një foshnje”, siç i quan ajo, Lipa ndihet edhe si gazetare; Dua Lipa: At Your Service u cilësua si një nga Podcast-et më të mira të 2022-ës nga Spotify. Ndërkohë, Lipa lançoi një klub librash dhe buletin për stilin e jetës, Service95, në fillim të vitit 2022.

Lipa, së cilës iu dha shtetësia shqiptare në vitin 2022, flet gjithashtu me pasion për atdheun e saj si dhe rëndësinë që Kosova të marrë liberalizimin e vizave, e cila u lejon shtetasve të udhëtojnë lirshëm nëpër Evropë.

“Unë jam nga dy vende në të njëjtën kohë,” thotë ajo.

“Në Kosovë mbi 50% e popullatës është nën 25 vjeç. Është një nga popullatat më të reja në Evropë. Mundësia për të qenë i lirë të udhëtosh është vërtet e rëndësishme. Të gjithë ata të rinj në Kosovë kanë ëndrra dhe shpresa të mëdha dhe duan të lëvizin, të udhëtojnë dhe të eksplorojnë. Ata duan të evoluojnë dhe rriten dhe shpresojnë se ndoshta mund të dëgjohen dhe shihen në një mënyrë tjetër.

Për të nderuar rrënjët e saj, Lipa është po aq e përkushtuar për të ndryshuar mënyrën se si fansat e saj perëndimorë mund t’i perceptojnë vendet si Kosova dhe Shqipëria.

“Kur njerëzit mendojnë për Kosovën, nuk dua që ata të mendojnë: Ah, Kosova e shkatërruar nga lufta. Jo! Vendi im ka shumë më tepër për ta identifikuar, se sa një luftë. Ne bëjmë një festival në Prishtinë, unë dhe babai im, ku cojmë në Kosovë njerëz nga e gjithë bota që ata ta shikojnë se si është Shqipëria dhe Kosova në të vërtetë, shkruan dritare.net.

Qofshin këta artistë nga e gjithë bota, apo fansa që vijnë për të parë artistët që duan nga vendet fqinje. E di që kur jetoja në Kosovë, asnjë nga artistët e mi të preferuar nuk vinte atje. Është ëndrra ime më e madhe të jem në gjendje t’ua coj fëmijëve atje, idhujt e tyre.”

Megjithatë, për momentin, fokusi kryesor i Lipës është nxjerrja e albumit të saj të tretë. Natyrisht, planet për këtë album i ka bërë vite më parë.

“Më kujtohet kur punoja për albumin tim të parë, po mbaja shënime se cili do të ishte albumi im i tretë,” thotë Lipa. “Është çmendur të mendosh për të, por mbaj mend që fola me mikun tim të ngushtë dhe i thashë që ndodhta në albumin tim të tretë mund të punoja me Kevin Parkerin e Tame Impala’s’.

Teoria e Lipës në atë kohë ishte se nëse dy albumet e saj të parë do të priteshin mirë, ndoshta do të meritonte të ishte në një dhomë me një artist që e admironte shumë. Dhe po, Parker i Tame Impala është një producent në projektin me 11 këngë të Dua Lipës.

“Unë jam thjesht një person tjetër, kështu që sigurisht që ky rekord do të jetë i ndryshëm,” mendon Lipa për albumin e ri. “Kam mendime, dëshira, nevoja dhe perspektiva të ndryshme. Kam bërë 180 gradë deri më tani dhe në këtë pikë të jetës time, ndjehem e sigurtë!

“Po mbjell korrat e farave që kam mbjellë. Dua t’i tregoj njerëzve se kush jam unë. Më pëlqen karriera në muzikë dhe fakti që më jep shumë mundësi për t’u shprehur. Por Dua Lipa, nuk është vetëm këngëtare”, e mbyll intervistën ylli shqiptar.

