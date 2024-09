Isni Kilaj kërkoi nga Specialja disa ditë pushim në bregdetin e Shqipërisë, Prokuroria kundërshton ashpër

Ish-pjesëtari i UÇK-së, Isni Kilaj, ditë më parë dorëzoi një kërkesë në Gjykatën Speciale, që të lejohet të shkojë në Shqipëri për disa ditë pushimi në bregdet.

Tash e tre muaj, Kilaj ndodhet në arrest shtëpiak në Kosovë.

Megjithatë, kërkesën e Kilajt po e kundërshton ashpër Prokuroria e Specializuar në Hagë. Sipas tyre, nuk ka ndryshuar asnjë kriter që Kilajt t’i mundësohet një gjë e tillë.?

“Aplikimi i Kilajt për pushime në Shqipëri duhet të refuzohet sepse: (i) ai nuk tregon një ndryshim të rrethanave që justifikojnë një ndryshim të kushteve të lirimit të tij; dhe (ii) rreziqet e paraqitura nga udhëtimi i tij i pamonitoruar në një shtet të tretë me pasaportën e tij nuk mund të zbuten mjaftueshëm dhe do të anulonin në mënyrë efektive kushtet strikte të vendosura tashmë nga kjo Gjykatë”, thuhet në reagimin e ZPS-së, raporton Nacionale.

Sipas Prokurorisë, Gjykata Speciale pavarësisht se ia lejoi arrestin shtëpiak, kishte vënë theksin se Kilaj ka rrezik të arratisjes. Madje, ata theksojnë se janë në pritje të konfirmimit të aktakuzës ndaj Kilajt.

“Rreziqet e paraqitura nga dhënia e aplikacionit janë veçanërisht të theksuara në lidhje me rrezikun e ikjes. Ndonëse – në letër – Kilajt do t’i kërkohet të udhëtojë drejtpërdrejt për në dhe nga [REDAKTUAR] dhe të raportojë në Policinë e Kosovës përmes telefonit, ai nuk propozon asnjë modalitet për të siguruar respektimin e këtyre kushteve, përveç angazhimit të tij personal”, thuhet më tutje.

Prokuroria e Hagës thekson faktin se Shqipëria, si shtet i tretë në këtë rast, nuk kishte bashkëpunuar me Gjykatën Speciale. Kjo duke lënë të nënkuptohet për rastin e Dritan Goxhajt.

“Rreziku është veçanërisht i lartë në rastet – siç është këtu – ku shteti i tretë nuk është konsultuar apo rënë dakord për të bashkëpunuar me gjykatën. Nëse KILAJ vendos të arratiset, Gjykata Speciale praktikisht nuk do të kishte rekurs. Sapo të ishte në Shqipëri, KILAJ do të ishte jashtë kontrollit të menjëhershëm të KSK-së dhe autoriteteve të Kosovës, duke rritur kompleksitetin e çdo përpjekjeje për të siguruar kthimin dhe praninë e tij për procedura nëse ai do të arratisej”, thuhet në përgjigje.

Çfarë kërkoi Kilaj?

Ai nëpërmjet avokatëve, ka dërguar një parashtresë, ku ka kërkuar që t’i mundësohen disa ditë pushimi në bregdetin shqiptar, raporton Nacionale.

Kilaj është zotuar se në asnjë mënyrë nuk do të tentojë as të arratiset apo të krijojë ndonjë pengesë për drejtësinë.

“Z. Kilaj, një burrë që nuk përballet me akuza të konfirmuara dhe që përfiton nga prezumimi i pafajësisë, tani do të donte të bënte një pushim të shkurtër nga [REDAKTUAR] 2024 me gruan e tij në Shqipëri [REDAKTUAR]. Gjyqtari i vetëm do të kuptojë se 12 muajt e fundit kanë qenë një periudhë stresi dhe pakënaqësie të jashtëzakonshme për z. Kilaj, gruan e tij dhe gjithë familjen e tyre”, thuhet në kërkesë.

“Z. Kilaj ka identifikuar [REDAKTUAR] për këtë pauzë, nëse gjyqtari i vetëm pranon aplikimin e menjëhershëm. Adresa e tij është [REDAKTUAR] Shqipëri. Ai nuk e ka rezervuar ende akomodimin duke qenë se kërkesa mund të jetë objekt procesi gjyqësor dhe gjyqtari i vetëm mund të mos jetë në gjendje të vendosë për aplikimin përpara [REDAKTUAR]. Nëse ky aplikim plotësohet me një vendim të favorshëm – qoftë edhe një vendim në parim – ai do të bëjë rezervimin menjëherë dhe do të konfirmojë datat përfundimtare në Zyrën e Regjistrimit”, thuhet më tutje në këtë kërkesë.

Kilaj ka thënë se që nga koha kur është në arrest shtëpiak, nuk e ka shkelur asnjë rregull.

“Që nga transferimi i tij në Kosovë më 15 maj 2024, Z. Kilaj i ka respektuar të gjitha kushtet e lirimit të tij në mirëbesim. Nuk ka asgjë në sjelljen dhe sjelljen e tij që tregon synimin më të vogël për t’u arratisur. Po të kishte dashur të ikte në Shqipëri, mund ta kishte bërë këtë në çdo kohë gjatë tre muajve të fundit”, thuhet në këtë kërkesë.

“Ai në asnjë moment nuk është larguar nga territori i Kosovës. Ai nuk ka aplikuar dhe nuk ka marrë ndonjë pasaportë të re apo dokument udhëtimi nga autoritetet e Kosovës – apo ndonjë autoritet tjetër. Ai ka banuar në shtëpinë e tij familjare, adresa e së cilës i është komunikuar KD, çdo ditë që nga transferimi i tij në Kosovë. Ai çdo javë është raportuar në Policinë e Kosovës në përputhje me procedurat e përcaktuara nga Sekretari”, thuhet më tutje.

Argument tjetër i Kilajt është fakti se ai ka depozituar në Speciale si garancë 30 mijë euro.

“Së fundi, z. Kilaj është në dijeni dhe kupton se nëse ai do të shkelte çdo kusht të lirimit të tij, duke përfshirë çdo kusht të ndryshëm, një urdhër arresti për të do të lëshohet menjëherë. Z. Kilaj gjithashtu i është kujtuar, dhe e kupton, se nëse ai do të arratisej dhe nuk do të paraqitej para GJS sipas urdhërit, kjo do të çonte në konfiskimin e garancisë financiare prej 30,000 euro”, thuhet më tutje.

“Z. Kilaj dëshiron të sigurojë gjyqtarin e vetëm se nuk ka ndërmend të arratiset, se do të kthehet në Kosovë më [REDAKTUAR] 2024, se do të kishte shumë për të humbur duke shkelur lirimin e tij me kusht dhe duke u arrestuar përsëri pa asnjë perspektivë për lirim në të ardhmen dhe se ai dhe familja e tij nuk mund të përballojnë të humbasin sigurimin financiar prej 30 mijë eurosh”, thuhet më tutje.

Isni Kilaj dyshohet për pengim të drejtësisë, megjithatë ende nuk është konfirmuar aktakuza.

