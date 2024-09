Mbi 1,700 gjoba për shkeljet e trafikut në rajonin e Prizrenit

Policia ka zbatuar një sërë aktivitetesh në kuadër të planit operativ “Rrethi 2024” gjatë periudhës 9-15 shtator. Këto operacione përfshinë patrullimin dhe kontrollin në katër komuna të rajonit.

“Gjatë kësaj periudhe, janë lëshuar gjithsej 1,738 gjoba ndaj shoferëve që kanë shkelur rregullat e trafikut rrugor. Njësitet policore vazhduan gjithashtu me zbatimin e urdhëresave gjyqësore, duke realizuar 60 urdhëresa nga Gjykatat Themelore për vepra penale të ndryshme, në periudhën 9-13 shtator”, njofton policia.

Policia e Prizrenit thekson se aktivitetet në terren do të vazhdojnë me intensitet të shtuar, me qëllim të parandalimit të shkeljeve dhe për të siguruar një ambient më të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e rajonit.

