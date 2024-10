Pink Floyd arrin marrëveshjen me Sony, katalogu muzikor në shitje për 400 milionë dollarë

Grupi britanik i rock-ut Pink Floyd ka arritur një marrëveshje me Sony për të shitur katalogun e tij muzikor për afro 400 milionë dollarë.

Grupi legjendar pranoi të shesë të drejtat për katalogun e tij muzikor, emrin dhe markën, por jo të drejtat e këngëve, raporton Guardian.

Në vitin 2022, Variety raportoi se Pink Floyd planifikoi të shesë rekordet e tyre dhe asetet e tjera me vlerë deri në 500 milionë dollarë.

Megjithatë, blerësit potencial e shtynë blerjen pas intervistës së basistit dhe themeluesit të grupit Roger Waters me revistën Rolling Stone në vitin 2022, në të cilën ai bëri deklarata të diskutueshme për Izraelin, Ukrainën, Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Katalogu i muzikës së regjistruar të Pink Floyd është një nga më të vlefshmit në muzikën bashkëkohore, sipas Variety. Albumi më i famshëm i grupit janë The Wall, Dark Side of the Moon, Wish you were Here, Animals dhe shumë të tjera.