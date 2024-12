Bashkimi, kampion vjeshtor i Kosovës në basketboll për femra

KBF Bashkimi ka përfunduar me sukses të madh stinorin vjeshtor, duke fituar ndeshjen e fundit ndaj Trepçës dhe duke u shpallur kampion vjeshtor i Superligës së basketbollit për femra.

Ekipi nga Prizreni ka shënuar një performancë mbresëlënëse gjatë këtij sezoni, me 9 fitore në 10 ndeshje. Stinori u nis fuqishëm për Bashkimin, i cili e filloi me fitimin e Superkupës së Kosovës. Ky sukses dëshmon angazhimin dhe përkushtimin e ekipit për të qëndruar në majat e basketbollit kosovar, raporton PrizrenPress.

“Stinorin vjeshtor e përfunduam me fitore ndaj Trepçës. Ishte një stinor sfidues dhe i ngarkuar, të cilin e nisëm me fitimin e Superkupës së Kosovës. Pas dhjetë ndeshjeve, i kemi shënuar nëntë fitore dhe me meritë jemi kampion vjeshtor. Vazhdojmë, vitin tjetër!” – shprehet klubi në një deklaratë.

Ekipi tani pret me ambicie të lartë vazhdimin e sezonit në vitin 2025, duke synuar tituj të tjerë në basketbollin kosovar./PrizrenPress.com/