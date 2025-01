Tërmet në zonën Prizren-Kukës

(I plotësuar) Një tërmet 3.2 ballë Rihter ka dridhur Prizrenin. Udhëheqësi i Rrjetit Sizmologjik Kosovës, Shemsi Mustafa , tha se tërmeti në fjalë është ndier dukshëm nga qytetarët e zonës Jugperëndim të Kosovës dhe se sizmicitet nuk e kishte potencialin të rrezikon qytetarët apo ndonjë dëm material për shkak të forcës se ulët.

“Bazuar në Rrjetin Sizmologjik, Shërbimi Gjeologjik i Kosovës dhe Qendrës Sizmike Euro-Mediterane, si dhe në analizën numerike të të dhënave të ngjarjes sizmike, më 01/01/2025 n’ora 00:15 sipas kohës lokale, Territori i Kosovës dhe i Shqipërisë (zona Jugperëndimore e Kosovës dhe zona VeriLindore e Shqipërisë) është goditur me një tërmet me magnitudë 3.2 sipas shkallës Rihter, përkatësisht me intensitet IV-V ballë të Merkalit Thellësia hipoqendrore ishte 14 km”, ka shkruar ai në Facebook.

Sipas tij, epiqendra e këtij tërmeti ishte (Lokacioni me koordinata Gjeografike; 42.151, 20.561)

“16.5 km në Jugperëndim JP të Prizrenit

13.5 km në VeriLindje VL të Kukësit

Epiqendra ishte në fshatin Vërmicë.Tërmeti në fjalë është ndier dukshëm nga qytetarët e zonës Jugperëndim të Kosovës. Ky sizmicitet nuk e kishte potencialin të rrezikon qytetaret apo ndonjë dëm material për shkak të forcës se ulët, njëherësh këto termete dëshmojnë për zonën sizmogjene të Prizrenit që është zonë aktive e cila në të ardhmen mund të gjeneron tërmete me magnitudë më të madhe, ashtu sipas llogaritjeve dhe studimeve të paraqitura me Hartën e Rrezikut Sizmik për Kosovë”, tha ai.

2025-ta dyshohet se nisi me tërmet në Prizren

Dyshohet se ka ndodhur një tërmet në Kosovë.