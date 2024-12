Një burrë cak i hajnave në Prizren, ia vjedhin armën dhe 200 euro

Një burrë në Prizren, ka raportuar në polici se disa persona të panjohur i kanë hapur me forcë veturën e tij, me ç’rast i kanë vjedhur armën e zjarrit me leje dhe një çantë dore, ku sipas ankuesit në të ishin rreth 200 euro.

Policia lidhur me rastin, ka nisur hetimet.

