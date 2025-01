Vitia: S’ka raste me virusin HMPV në Kosovë

Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, ka njoftuar se në Kosovë nuk është paraqitur asnjë rast me virusin HMPV.

Në një konferencë për media, ai theksoi se janë marrë të gjithat masat në rast nevoje për të përballuar çdo situatë rreth këtij virusi, i cili ka shpërthyer së fundmi në Kinë.

“Nuk kemi akoma rast me HMPV. Nga IKSHPK-ja janë në kontakte të vazhdueshme me të gjitha mekanizmat më adekuatë që ekzistojnë për këtë problem dhe jemi në kontakt me OBSH-në dhe çdo institucion tjetër. Në momentin e parë që paraqitet një rast menjëherë merren masat me rekomandimet e IKSHPK-së. Asnjë lloj paniku nuk ka për qytetarët. IKSHPK-ja dhe SHSKUK-ja veç kanë filluar masat dhe përgatitjet. Nëse do të kishte arsye për panik, ne do të kishim dalë me informata, nuk ka asnjë arsye për të pasur panik për këtë”, ka thënë Vitia.

Marketing