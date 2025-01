Haradinaj në Suharekë: Numri 137 e shkurton rrugën drejt NATO-s

Koalicioni për Kosovën Fituese ka mbajtur tubim në Suharekë.

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në këtë tubim tha se siguria në vend duhet të jetë e plotë dhe e përjetshme dhe se e vetmja mënyrë për të pasur siguri të përjetshme është anëtarësimi në NATO.

“Nëse anëtarësimi në NATO shkon shpejt, jemi shumë fitues për shkak se nuk vonohemi në proces,” tha ai. Haradinaj u shpreh se koalicioni i tyre dhe numri 137 e shkurtojnë kohën e hyrjes në NATO.

Ndërsa kryetari i NISMA-s, Fatmir Limaj, tha se njerëzit e duhur në vendin e duhur krijojnë vepra, u shërbejnë qytetarëve dhe qytetarët jetojnë e gëzojnë me veprat e tyre.

“Ne krijojmë kushte, dhe kjo është Kosova fituese. Ne krijojmë kushte për biznesin, për qytetarin, për punëtorin. Biznesi për ne ka qenë dhe do të jetë partner në ndërtimin e këtij vendi. Biznesi, qeveria komunale dhe qeveria qendrore duhet të shkojnë krah për krah në ndërtimin e zhvillimit të vendit”, tha Limaj.

Ai tutje tha se me kryeministrin Haradinaj, me partnerët e koalicionit dhe me ekipin e kandidatëve për deputetë kanë plot energji.

“Fitoret arrihen me besim, vendosmëri dhe me punë”, tha Limaj.

