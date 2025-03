Sonte është nata e madhe e çmimeve Oscar. Ja nominimet

Sonte në qendër të vëmendjes së industrisë së filmit do të jetë ceremonia magjepsëse e 97-të e ndarjes së çmimeve Oscar, ku fituesit e mëdhenj të mbrëmjes do të ngjiten në skenë për të mbajtur në duar statujën e artë. Hollivudi po përgatitet të festojë kinemanë në natën e tij më të madhe.

Pritësi i këtij viti të mbrëmjes magjepsëse do të jetë fituesi i çmimit Emmy, Conan O’Brien. Komediani dhe prezantuesi i njohur do të marrë rolin specifik, duke zëvendësuar Jimmy Kimmel. Njoftimi i nominimeve u transmetua drejtpërdrejt në BBC News dhe kanalet zyrtare të Akademisë, me aktorët Rachel Chennot dhe Bowen Young si prezantues.

Filmi “Emilia Perez”, muzikali për një shef karteli që i nënshtrohet një operacioni të ndryshimit të gjinisë, kryesoi nominimet për Oscar 2025, duke pretenduar 13 çmime. Më pas janë “The Brutalist”, një epikë historike që tregon përvojën e emigrantëve dhe “Wicked”, versioni i suksesshëm filmik i hitit në Broadway, të cilët fituan 10 nominime. “Conclave”, një thriller për zgjedhjen e një Pape të ri dhe “A Complete Unknown”, një vështrim në vitet e hershme, të lira të Bob Dylan, morën 8 nominime.

Demi Moore, një nga yjet më të mëdha të Hollivudit në vitet 1990, vazhdon rikthimin dinamik në kinema, duke siguruar për herë të parë në karrierën e saj një nominim për Oscar për “Aktoren më të mirë” në filmin “The Substance”. Në të njëjtën kategori, Carla Sofia Gascón nga filmi “Emilia Pérez” hyri në histori, pasi ajo është aktorja e parë transgjinore që merr nominimin për Oscar.

“A Complete Unknown”

“Emilia Pérez”

“I’m Still Here”

Adrien Brody, “The Brutalist”

Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

Colman Domingo, “Sing Sing”

Ralph Fiennes, “Conclave”

Sebastian Stan, “The Apprentice”

Cynthia Erivo, “Wicked”

Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

Mikey Madison, “Anora”

Demi Moore, “The Substance”

Fernanda Torres, “I’m Still Here”

Best actor in a supporting role

Yura Borisov, “Anora”

Kieran Culkin, “A Real Pain”

Edward Norton, “A Complete Unknown”

Guy Pearce, “The Brutalist”

Jeremy Strong, “The Apprentice”

Best actress in a supporting role

Monica Barbaro, “A Complete Unknown”

Ariana Grande, “Wicked”

Felicity Jones, “The Brutalist”

Isabella Rossellini, “Conclave”

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Sean Baker, “Anora”

Brady Corbet, “The Brutalist”

James Mangold, “A Complete Unknown”

Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

Coralie Fargeat, “The Substance”

“Emilia Pérez”

Best international feature film

“I’m Still Here”

“The Girl with the Needle”

“Emilia Pérez”

“The Seed of the Sacred Fig”

“A Complete Unknown”

“Emilia Pérez”

“I’m Not a Robot”

“A Man Who Could Not Remain Silent”

“In the Shadow of the Cypress”

“Memoir of a Snail”

“Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”

“El Mal,” from “Emilia Pérez”

“The Journey,” from “The Six Triple Eight”

“Like a Bird,” from “Sing Sing”

“Mi Camino,” from “Emilia Pérez”

“Never Too Late,” from “Elton John: Never Too Late”/dritare.net