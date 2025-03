Bashkimi vazhdon marshimin drejt titullit, mposht bindshëm Penzën në Pejë

Bashkimi i Prizrenit vazhdon formën e shkëlqyer në Superligën e Femrave, duke triumfuar ndaj Penzës në Pejë me rezultat bindës 60:87 (7:30, 17:23, 20:10, 16:24).

Kampionet e nisën fuqishëm ndeshjen, duke dominuar që në çerekun e parë dhe duke mos e lëshuar epërsinë deri në fund, raporton PrizrenPress.

Lojtarja më e mirë për vendaset ishte Joyner Jasmine me 28 pikë, 18 kërcime dhe një asistim, ndërsa për Bashkimin, Aulona Muhadri dha një paraqitje solide me 11 pikë, 11 kërcime dhe katër asistime.

Me këtë fitore, Bashkimi forcon pozitën e parë në renditje me 18 fitore dhe vetëm një humbje në 19 ndeshje, ndërsa Penza mbetet me 9 fitore dhe 10 humbje. Kampionet e Prizrenit po tregojnë se janë skuadra për t’u mposhtur këtë sezon dhe vazhdojnë marshimin e sigurt drejt titullit./PrizrenPress.com/