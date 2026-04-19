16.8 C
Prizren
E diel, 19 Prill, 2026
type here...

FokusSiguri

E mitura nga Landovica gjendet në Gjakovë, deklaron se me dëshirë po bashkëjeton me një person

By admin

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një burrë nga fshati Landovicë në Prizren ka raportuar të zhdukur vajzën e tij të mitur.

Siç bëhet e ditur në raportin 24-orësh të Policisë, ai kishte pranuar një telefonatë nga një person i panjohur që e kishte informuar se vajza e tij ndodhej në një fshat të Gjakovës dhe se me dëshirën e saj gjendet aty, njofton Dukagjini.

Tutje thuhet se nga hetuesit policorë është takuar viktima e rastit, është intervistuar dhe ka deklaruar se me dëshiron vazhdon të bashkëjetoj me personin mashkull.

“Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se vajza e tij e mitur është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vend ndodhja e saj. Ankuesin një person i panjohur e kishte telefonuar dhe njoftuar se vajza ndodhej në një fshat të Gjakovës dhe me dëshirën e saj gjendet aty. Nga policët hetues është takuar viktima e rastit e cila është intervistuar dhe me dëshirë vazhdon të bashkëjetoj me personin mashkull kosovar. Të gjitha veprimet janë ndërmarr në konsultim me prokurorin”, thuhet në raportin policor.

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne