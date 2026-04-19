E mitura nga Landovica gjendet në Gjakovë, deklaron se me dëshirë po bashkëjeton me një person

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një burrë nga fshati Landovicë në Prizren ka raportuar të zhdukur vajzën e tij të mitur.
Siç bëhet e ditur në raportin 24-orësh të Policisë, ai kishte pranuar një telefonatë nga një person i panjohur që e kishte informuar se vajza e tij ndodhej në një fshat të Gjakovës dhe se me dëshirën e saj gjendet aty, njofton Dukagjini.
Tutje thuhet se nga hetuesit policorë është takuar viktima e rastit, është intervistuar dhe ka deklaruar se me dëshiron vazhdon të bashkëjetoj me personin mashkull.
“Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se vajza e tij e mitur është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vend ndodhja e saj. Ankuesin një person i panjohur e kishte telefonuar dhe njoftuar se vajza ndodhej në një fshat të Gjakovës dhe me dëshirën e saj gjendet aty. Nga policët hetues është takuar viktima e rastit e cila është intervistuar dhe me dëshirë vazhdon të bashkëjetoj me personin mashkull kosovar. Të gjitha veprimet janë ndërmarr në konsultim me prokurorin”, thuhet në raportin policor.
