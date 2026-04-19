Liria pret Ramiz Sadikun në Prizren, rikthehen Arpagjik’t

Liria rikthehet në shtëpi për ndeshjen e radhës në Ligën e Parë, ku do të përballet me Ramiz Sadikun, raporton PrizrenPress.
Takimi do të zhvillohet në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren me fillim nga ora 15:00, kësaj radhe me praninë e tifozëve, pas ndeshjeve të fundit të luajtura pa shikues.
Skuadra prizrenase hyn në këtë përballje me synimin për të vazhduar serinë pozitive dhe për të mbajtur ritmin në garën për vendet që sigurojnë ngjitjen në Superligë.
Në anën tjetër, Ramiz Sadiku kërkon pikë për të përmirësuar pozitën në tabelë dhe për të qëndruar konkurrues në mesin e renditjes./PrizrenPress.com/
