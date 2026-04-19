FokusSport

Liria pret Ramiz Sadikun në Prizren, rikthehen Arpagjik’t

By admin

Liria rikthehet në shtëpi për ndeshjen e radhës në Ligën e Parë, ku do të përballet me Ramiz Sadikun, raporton PrizrenPress.

Takimi do të zhvillohet në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren me fillim nga ora 15:00, kësaj radhe me praninë e tifozëve, pas ndeshjeve të fundit të luajtura pa shikues.

Skuadra prizrenase hyn në këtë përballje me synimin për të vazhduar serinë pozitive dhe për të mbajtur ritmin në garën për vendet që sigurojnë ngjitjen në Superligë.

Në anën tjetër, Ramiz Sadiku kërkon pikë për të përmirësuar pozitën në tabelë dhe për të qëndruar konkurrues në mesin e renditjes./PrizrenPress.com/

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

E mitura nga Landovica gjendet në Gjakovë, deklaron se me dëshirë po bashkëjeton me një person
Bashkimi në 'match point' për titull, pret Pejën 03 në finalen e gjashtë

Totaj deklaron pasurinë, të hyra të larta nga qiraja dhe asnjë detyrim financiar

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka dorëzuar deklarimin e rregullt vjetor të pasurisë për vitin 2026 në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Sipas...
P.C Prizreni siguron finalen e Ligës së Parë

Proton Cable Prizreni është kualifikuar në finalen e “Play-off”-it të Ligës së Parë të Meshkujve, duke mbyllur me sukses serinë gjysmëfinale ndaj Istogut. Skuadra prizrenase...

Tërhiqet nga boksi Amarildo Bakaj në moshën 26-vjeçare

40 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, mbi 2.300 tiketa të shqiptuara

Peja 03 mposht Bashkimin, finalja shkon në ndeshjen e gjashtë

Aksion për lirimin e hapësirave publike në Prizren, paralajmërohen masa ndëshkuese

Blenita Krasniqi zgjidhet kryetare e Aleancës së të Rinjve të Kosovës në Rahovec

P.C Prizreni dhe Drita përballen në finalen për ngjitje në Superligë

Bellanica jep shembull, vazhdon aksioni “Për Malishevën e pastër”

Peja barazon serinë, gjithçka vendoset në Suharekë

Seria finale për Superligë nis sot në Prizren

Pasi mori urim nga Eto’o, Muriqi: Nuk e prisja, jam i lumtur dhe krenar

Ushtroi dhunë ndaj vajzës, prangoset babai në Malishevë

Aktivitet ndërgjegjësues për trashëgiminë kulturore në Hamamin e Gazi Mehmet Pashës në Prizren

Hapet thirrja për aplikim për “Data Science Bootcamp”, i përkrahur nga Komuna e Prizrenit

Haradinaj: Gjatë përpjekjeve shekullore të shqiptarëve, Hasi ishte aty ku shkruhej historia

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

