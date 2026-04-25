“Zëri që nuk u dëgjua kurrë” promovohet në Prizren

Në Bibliotekën e Qytetit në Prizren është promovuar libri “Zëri që nuk u dëgjua kurrë” i autores Medina Ramaj-Leka, një vepër e ndjerë dhe frymëzuese kushtuar jetës dhe sakrificave të gjyshes së saj.
Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, me ftesë të redaktorit të librit, Fikret Ramaj, duke sjellë para publikut një histori që pasqyron vlera, përkushtim dhe trashëgimi familjare.
Siç thuhet në njoftimin e DKRS në Prizren, "me këtë rast, në emër të Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, u nda një mirënjohje për autoren, si shenjë vlerësimi për kontributin e saj në jetën kulturore dhe letrare".