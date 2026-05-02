Vushtrria pret Prizrenin, duel i rëndësishëm për kreun dhe mbijetesën

Në kuadër të Raiffeisen Liga e Parë, sot zhvillohet përballja mes Vushtrrisë dhe Prizrenit, në stadiumin “Ferki Aliu”, me fillim nga ora 15:00, raporton PrizrenPress.
Vushtrria hyn në këtë ndeshje nga vendi i 2-të me 63 pikë, duke qenë në garë të drejtpërdrejtë për kreun e tabelës dhe duke synuar vazhdimin e presionit ndaj liderit.
Në anën tjetër, Prizreni ndodhet në vendin e 18-të me 19 pikë, në fund të renditjes, dhe kërkon të reagojë në javët e fundit për të përmirësuar situatën e vështirë në tabelë./PrizrenPress.com/
