Sport

Vushtrria pret Prizrenin, duel i rëndësishëm për kreun dhe mbijetesën

Në kuadër të Raiffeisen Liga e Parë, sot zhvillohet përballja mes Vushtrrisë dhe Prizrenit, në stadiumin “Ferki Aliu”, me fillim nga ora 15:00, raporton PrizrenPress.

Vushtrria hyn në këtë ndeshje nga vendi i 2-të me 63 pikë, duke qenë në garë të drejtpërdrejtë për kreun e tabelës dhe duke synuar vazhdimin e presionit ndaj liderit.

Në anën tjetër, Prizreni ndodhet në vendin e 18-të me 19 pikë, në fund të renditjes, dhe kërkon të reagojë në javët e fundit për të përmirësuar situatën e vështirë në tabelë./PrizrenPress.com/

Previous article
Liria e Prizrenit rikthehet në shtëpi, pret Besën e Pejës
Next article
Drini i Bardhë sfidon liderin në Mitrovicë

Më Shumë

Fokus

Zhduket një e mitur në Prizren

Nëna në Prizren ka raportuar se vajza e saj e mitur është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e saj. Rasti është duke u...
Lajme

Organizata “Shqiptaria” reagon ashpër ndaj paradës ushtarake turke në Prizren

Organizata “Shqiptaria” reagon ashpër ndaj shfaqjes së një parade ushtarake nga ushtria turke në Prizren, ku janë përdorur simbole dhe elemente të epokës osmane. Në...

Tërheqja e 2 milionë eurove nga përmbaruesit, rrezikohen shërbimet shëndetësore në Prizren

OVL e UÇK-së: Keqkuptimi në Has është tejkaluar, bashkëluftëtarët mbeten të bashkuar

Bashkimi mposhtet nga Bora, seria gjysmëfinale barazohet

Xheladini merr pjesë në hapjen e programit Zvicër–Kosovë 2026–2029, fton ambasadorin për vizitë në Dragash

Ukaj i LDK-së me kërkesë për Abdixhikun: Fute Agim Veliun në listë për deputetë

Bashkimi një hap më afër finales

Prizreni dhe Shqipëria drejt bashkëpunimit në bujqësi: Drejtori Kadriaj e fton ministrin Salla për vizitë zyrtare

Gjashtë nxënës nga Suhareka në Finalen e Olimpiadës Botërore të Matematikës në Frankfurt

Shannon Shorter, MVP i publikut

Arrestohet i dyshuari në Rahovec, gjuajti me armë zjarri

Totaj akuzon Kurtin se po “paralizon” Prizrenin: Na janë marrë rreth 14 milionë euro

“Zëri që nuk u dëgjua kurrë” promovohet në Prizren

DKA në Suharekë realizon fazën e dytë të olimpiadës së përbashkët të gjuhës shqipe

Totaj pret një delegacion zviceran, vizitojnë Stacionin e Autobusëve në Prizren

