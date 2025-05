Nesër finalja e madhe e Eurovisionit, “Zjerm” performon e fundit

Një natë magjike pritet nesërmbrëma, ku 26 shtete do të ngjiten në skenën e Eurovision 2025 për të garuar për trofeun e madh.

Mes tyre, Shqipëria do të ndezë emocionet si kurrë më parë, duke performuar e fundit në renditje, në vendin e 26-të, që është edhe kodi i votimit nga publiku.

Shkodra Elektronike, me këngën “Zjerm”, u kualifikua në finale pas një performancë shpërthyese në gjysmëfinalen e parë në Bazel të Zvicrës.

Me një përzierje unike të ritmeve elektronike dhe motiveve të folklorit shqiptar, “Zjerm” solli një tingull modern, emocional dhe krejtësisht autentik. Finalja e Eurovision 2025 do të transmetohet drejtpërdrejt në RTK dhe RTSh.

Votoni për Shqipërinë – votoni numrin 26!

Të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë vendit mund të votojnë për këngën “Zjerm” duke dërguar një SMS në numrin 54345, me kodin përkatës të këngës shqiptare. Nga territori i Shqipërisë nuk është e mundur të votohet për përfaqësuesen shqiptare. Votimi mund të bëhet përmes telefonit, SMS, ose online me pagesë në faqen zyrtare: esc.vote

Metodat e votimit sipas vendeve

Shqipëria: Voto me SMS duke dërguar një mesazh në 54345 me kodin e këngës (01 deri në 15 në gjysmëfinale, 01 deri në 26 në finale). Çmimi për SMS: 120 ALL.

Italia, Lituania, Malta, Luksemburgu, Ukraina, Suedia, Zvicra, Australia etj.: Voto vetëm online në esc.vote.

Mbretëria e Bashkuar, Austria, Kroacia, Spanja, Serbia, Franca, Danimarka etj.: Voto përmes telefonit, SMS-së ose online në esc.vote.

Renditja e këngëve në natën finale: