Policia nis patrullimet me biçikleta në zonat urbane të Prizrenit

Policia Rajonale në Prizren ka bërë të ditur se nga kjo javë, janë aktivizuar njësitet patrulluese të policëve me biçikleta, në Stacionin Policor Prizren dhe në Stacionin Policor Prizren-Veri.

“Këto njësite janë aktivizuar me qëllim të rritjes së prezencës policore në hapësira publike, lehtësimit të qasjes në zonat e ngushta urbane, si dhe për të forcuar bashkëpunimin dhe komunikimin me qytetarët”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.

Aty theksohet se patrullimi me biçikleta paraqet një formë moderne dhe efikase të angazhimit policor, duke kontribuar gjithashtu në mbrojtjen e mjedisit dhe në një reagim më të shpejtë në rast nevoje.

“Policia e Kosovës do të vazhdojë me angazhimet e saj për të garantuar sigurinë, rendin dhe qetësinë publike, duke përdorur mjete dhe metoda bashkëkohore të punës. Ftojmë qytetarët të bashkëpunojnë me njësitet patrulluese dhe t’i adresojnë nevojat apo shqetësimet e tyre në mënyrë të drejtpërdrejtë”, përfundon njoftimi.

