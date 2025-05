Kryetari Totaj nënshkruan marrëveshjen për financimin e rinovimit të Stacionit të Autobusëve në Prizren

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se ndërtesa e Stacionit të Autobusëve në Prizren do të rinovohet bashkë me rregullimin e infrastrukturës përkatëse.

Ky projekt sipas njoftimit të Komunës do të realizohet me mjetet nga Granti i Performancës Komunale.

“Kryetari Shaqir Totaj nënshkroi sot marrëveshje për mbështetje financiare të projektit “Rregullimi i infrastrukturës dhe renovimi i objektit të Stacionit të Autobusëve në Prizren”, i cili projekt do të mbështetet nga skema e grantit për performancë komunale, nga e cila Komuna e Prizrenit është shpërblyer me 2.047.132,85 euro, në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Helvetas Swiss Intercooperation, përfaqësuar nga menaxheri i projektit DEMOS”, thuhet në njoftimin e Komunës së Prizrenit.

