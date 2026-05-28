Fokus

Totaj për qeverinë: 400 milionë euro pagesa sociale na 2022-ta, s’luftohet varfëria me varësi të qytetarit nga qeveria

By admin

Kryetar i Prizrenit, Shaqir Totaj ka kritikuat qeverinë e Kosovës për pagesat sociale që, sipas tij, veçse krijojnë varësi të qytetarëve te qeveria ndërsa varfëria nuk luftohet.

Ai tha se 400 milionë euro janë dhënë nga 2022-ta për pagesa e skema sociale ndërsa shteti dështon të krijojë mirëqenie për qytetarë.

Postimi i plotë:

Varfëria nuk luftohet duke e bërë qytetarin të varur nga qeveria.

Ndihma për familjet në nevojë është obligim i shtetit. Por kur një qeveri, pas pesë vitesh pushtet, vazhdon t’i ofrojë qytetarit vetëm ndihma të përkohshme, atëherë problemi nuk është më social. Problemi është ekonomik dhe politik.

Kosova sot ka më shumë largim të rinisë, më pak prodhim vendor dhe më shumë pasiguri për të ardhmen. Në vend të zhvillimit, po na servohet spektakël social sa herë afrohen zgjedhjet.

Siç thoshte ekonomisti Thomas Sowell:

“Sa më shumë njerëz të varen nga ndihmat e qeverisë, aq më shumë pushteti mbështetet te varësia sociale.”

Një shtet serioz nuk matet me sa para shpërndan, por me sa mundësi krijon. Debati nuk duhet të mbetet vetëm te pyetja “sa para po ndahen?”, por te pyetja shumë më e madhe: si po ndërtojmë një Kosovë që mund ta përballojë vetë mirëqenien e qytetarëve të saj.

ILUSTRIM:

Që nga viti 2022, qeveria e Albin Kurtit ka shpërndarë mbi 400 milion euro përmes pakove dhe pagesave sociale:

108 milionë euro në vitin 2022,

144 milionë në vitin 2023,

69 milionë në vitin 2024,

50 milionë në vitin 2025 dhe

30 milionë euro në vitin 2026

Previous article
59 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 866 gjoba
Next article
Goditet nga vetura një person në Prizren, dërgohet me lëndime të rënda në QKUK

Më Shumë

Lajme

Ky është 79-vjeçari nga Prizreni që vdiq pasi iu këput lifti i improvizuar në shtëpi

Një person ka ndërruar jetë dje në Prizren. Sipas raportit të policisë viktima ishte lënduar në shtëpinë e tij dhe se rasti është nën hetime. “Është...
Lajme

Ardian Gjini merr “timonin” e AAK-së

Ardian Gjini është zgjedhur kryetar i ri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, në Kuvendin Zgjedhor të kësaj partie, duke marrë zyrtarisht drejtimin pas...

Qeveria mbështet projektin për furnizimin e Malishevës me ujë të pijes

Incident në Prizren: Turistja japoneze lëndohet pas përplasjes me qen endacak gjatë vizitës kulturore

Kurban Bajrami, BIK publikon orën e faljes së namazit

Takohen Limaj dhe Hamza: NISMA do ta mbështesë PDK-në në zgjedhjet e 7 qershorit

Gjimnazistet dyshohet se rrahën brutalisht një bashkëmoshatare në Malishevë

Vdes një person në Prizren, u lëndua në shtëpinë e tij

Mot me diell, sot temperaturat deri në 29 gradë

Theret me thikë një person në orët e vona të natës në Prizren

Zyrtare: Divine Myles i bashkohet Bashkimit

59 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 866 gjoba

Sonte në Prizren shfaqet drama ‘Prishtina. Vrasja e paralajmëruar e një ëndrre’

Zhduket vajza 14-vjeçare në Prizren, dyshohet se iku me një të mitur tjetër

Liria përkujton Përparim Thaçin: “Emri yt nuk harrohet kurrë”

Vdes 63-vjeçari në Prizren, trupi dërgohet për obduksion – nisin hetimet

Lajmet e Fundit