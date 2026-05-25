Totaj akuzon Qeverinë për korrupsion: Ka dhënë 2555 kontrata pa tender për 300 mln euro

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj ka akuzuar qeverinë në detyrë se e njëjta është e korruptuar.
Përmes një postimi në Facebook, Totah tha se nga marsi 2021, deri në korrik të vitit të kaluar, sipas tij, Qeveria Kurti ka dhënë 2555 kontrata pa tender në vlerë prej 300 milion euro.
“Korrupsioni masiv ka adresë. Vlerësoni vet!”, ka shkruar ai.
