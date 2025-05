Vetëvendosje akuzon kryetarin Totaj për aktakuzën ndaj shtatë zyrtarëve të Komunës së Prizrenit

Pas ngritjes së aktakuzës nga Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda, ndaj disa zyrtarëve të Komunës së Prizrenit dhe përfaqësuesit të një kompanie private, Lëvizja Vetëvendosje – Qendra në Prizren ka reaguar ashpër, duke akuzuar kryetarin Shaqir Totaj dhe qeverisjen lokale për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe menaxhim të paligjshëm të kontratave publike.

Në një deklaratë për media, Vetëvendosje thekson se mirëpret veprimin e Prokurorisë për ngritjen e aktakuzës, që sipas tyre, ka të bëjë me një skandal të rëndë që kap vlerën mbi 550 mijë euro dhe që i ka shkaktuar buxhetit komunal një dëm financiar prej mbi 412 mijë euro.

“Sipas aktakuzës, zyrtarë komunalë, në bashkëpunim me një kompani private, kanë favorizuar në mënyrë të paligjshme një grup të operatorëve ekonomikë në tenderin publik për ‘Renovim dhe mirëmbajtje të objekteve të Komunës’, duke anashkaluar pesë oferta të tjera me çmime më të ulëta. Për më tepër, menaxhimi i kontratës është bërë në kundërshtim me Ligjin për Prokurim Publik, duke rezultuar me realizimin vetëm të pjesshëm të punëve të parapara”, thuhet në reagim.

Vetëvendosje akuzon drejtpërdrejt Partinë Demokratike të Kosovës dhe kryetarin Shaqir Totaj për, siç e quajnë ata, “kapje të institucioneve dhe shpërdorim sistematik të parasë publike”.

“Ky rast është dëshmi e qartë e zhytjes së Komunës së Prizrenit në një sistem klientelist dhe korruptiv, nën drejtimin e PDK-së dhe kryetarit Totaj. Qeverisja e tyre është shndërruar në simbol të zhvatjes dhe keqmenaxhimit”.

Në fund të deklaratës, Vetëvendosje shpreh bindjen se qytetarët e Prizrenit meritojnë një pushtet të ndershëm dhe transparent, në shërbim të interesit publik./PrizrenPress.com/