Afro 18 mijë euro të padeklaruara sekuestrohen në Vërmicë

Dogana e Kosovës ka njoftuar se sot në pikën kufitare në Vërmicë është kontrolluar një automjet me targa kosovare, ku gjatë kontrollit i janë hasur 17 mijë e 950 euro të padeklaruara.

Në komunikatë është thënë se në mungesë të deklarimit të këtyre mjeteve, konfiskohen 25 për qind të shumës së tyre, ndërsa shumën tjetër e mban deri në përfundim të procedurave hetimore.

“Gjatë ekzaminimit të detajuar të automjetit, zyrtarët doganorë kanë hasur mjete monetare të padeklaruara në shumë totale prej 17,950.00 euro, të ndara në këto prerje: 74 kartëmonedha nga 100 euro – 7,400.00 euro, 211 kartëmonedha nga 50 euro – 10,550.00 euro. Në mungesë të deklarimit paraprak dhe dokumentacionit mbi prejardhjen e mjeteve, Dogana ka bëre sekuestrimin e mjeteve derisa në përputhje me nenin 33.5 të Kodit Doganor dhe të Akcizës së Kosovës (KDAK), pales automatiksiht i është bërë konfiskimi i shumës prej 4,487.50 euro – që përfaqëson 25% të shumës totale të padeklaruar derisa edhe pjese tjetër mbahet deri ne perfundimin e procedurave hetimore. Dogana e Kosovës rikujton të gjithë qytetarët dhe udhëtarët që të deklarojnë saktësisht mjetet monetare mbi 10000 mije euro të cilat i mbajnë me vete gjatë hyrjes apo daljes nga territori doganor i Republikës së Kosovës, në përputhje me legjislacionin në fuqi, me qëllim të parandalimit të veprimtarive të paligjshme financiare dhe për të shmangur ndëshkime të panevojshme”, thuhet në njoftimin e Doganës.