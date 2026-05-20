Lajme

Zafir Berisha bën thirrje për mbështetje të Ramush Haradinajt në zgjedhjet e 7 qershorit

Kryetari i Bashkimit Demokratik të Prizrenit (BDP), Zafir Berisha, u ka bërë thirrje përkrahësve të tij që në zgjedhjet e 7 qershorit të mbështesin liderin e AAK-së, Ramush Haradinaj.

Përmes një reagimi publik, Berisha ka deklaruar se fillimisht kishte vendosur të mos marrë pjesë në këto zgjedhje për arsye personale dhe politike.

“Në zgjedhjet e 7 qershorit pata vendosur të mos marr pjesë për dy arsye: e para është personale dhe një pjesë prej jush e dini, ndërsa e dyta është se këto zgjedhje i shoh si gjysmëfinale të një finaleje politike që pritet të mbahet në vjeshtë”, ka shkruar Berisha, raporton PrizrenPress.

Ai ka thënë se zhvillimet politike të fundit dhe, sipas tij, sulmet ndaj UÇK-së dhe eksponentëve të saj, e kanë shtyrë të dalë me një qëndrim publik në mbështetje të Haradinajt.

“Duke parë se mbeturinat e Serbisë që kanë mbetur në Kosovë, e që jo rastësisht janë strehuar në sektin politik të Albin Kurtit, po bëjnë çmos për degradimin e UÇK-së dhe të eksponentëve të saj e veqanarisht familjen Haradinaj, e shoh të nevojshme të bëj një thirrje publike”, është shprehur ai.

Berisha u ka bërë thirrje mbështetësve të tij që të votojnë për Haradinajn në zgjedhjet e 7 qershorit.

“Ata që besojn në qëndrimet e mija, ju ftoj që më 7 qershor ta mbështesni Ramush Haradinaj, i cili është vënë në fokus të sulmeve dhe linçimeve me narrativë serbe”, ka deklaruar Berisha.

Në fund të reagimit të tij, ai ka ngritur edhe një pyetje politike lidhur me, siç ka thënë, raportin e kundërshtarëve të UÇK-së me Lëvizjen Vetëvendosje dhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti.

“Pse të gjithë ata që UÇK-së, eksponentët e saj dhe luftën për liri, që e shohin me dioptrinë e Serbisë, janë strehuar nën ombrellën politike të Albin Kurtit!?”, ka shkruar kryetari i BDP-së, Zafir Berisha./PrizrenPress.com/

