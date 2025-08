Mbi 295 mijë euro borxhe në lagjen “Bajram Curri” të Prizrenit – “Hidroregjioni Jugor” apelon për pagesën e faturave të ujit

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” i ka bërë apel urgjent banorëve të lagjes “Bajram Curri” të Prizrenit që të kryejnë pagesën e faturave të ujit, për të shmangur ndërprerjen e furnizimit me ujë dhe masa ligjore.

Në njoftimin e kompanisë theksohet se gjendja aktuale e borxheve në lagjen “Bajram Curri” është shqetësuese, ku shuma totale e borxheve ndaj kompanisë arrin në 295,381.78 euro, raporton PrizrenPress. Nga kjo shumë, amvisëritë janë borxhliuese me 217,720.62 euro, bizneset me 66,716.21 euro, ndërsa institucionet me 10,944.95 euro.

“Mospagesa sjell pasoja të menjëhershme, si shkyçje nga rrjeti i furnizimit me ujë dhe fillim i procedurave përmbarimore nga përmbarues privat”, theksohet në apelin e “Hidroregjionit Jugor”.

Kompania ka bërë të ditur se pagesat mund të realizohen në zyrat e arkëtimit në të gjitha njësitë, përmes bankave dhe postës, si dhe online përmes aplikacioneve bankare dhe aplikacionit “E-HRJ”.

Në përfundim të njoftimit, “Hidroregjioni Jugor” bën thirrje për përgjegjësi ndaj konsumatorëve: “Kryeni obligimet me kohë dhe shmangni shkyçjet e padëshiruara dhe procedurat ligjore!”/PrizrenPress.com

