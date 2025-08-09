33 C
Prizren
E shtunë, 9 Gusht, 2025
type here...

Fokus

Policia aksion në parkingjet në Prizren, zbulohen disa shkelje

By admin

Policia e Kosovës, përmes Drejtorisë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit – Njësia Rajonale në Prizren, në bashkëpunim me Administratën Tatimore të Kosovës dhe me asistimin e Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prizren, si dhe në koordinim me Prokurorinë Themelore në Prizren, ka realizuar një aksion inspektimi në njëzet e një auto parkingje në qytetin e Prizrenit.

Aksioni kishte për qëllim parandalimin dhe hetimin e veprës penale “Shmangie nga tatimi”.

Gjatë inspektimeve janë evidentuar këto shkelje: Në të gjitha parkingjet e kontrolluara nuk janë lëshuar kuponë fiskal; Janë identifikuar 9 punëtorë të paregjistruar; 5 parkingje nuk posedonin arka fiskale; 2 biznese të paregjistruara; 2 biznese pa kontrata qiraje.

Për secilin rast, inspektorët e Administratës Tatimore do të ndërmarrin veprimet procedurale sipas kompetencës, ndërsa Policia e Kosovës do të vazhdojë procedurat ligjore për veprën penale “Shmangie nga tatimi”.

Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në luftimin e veprave penale në fushën e krimeve ekonomike dhe nxit të gjithë qytetarët të respektojnë ligjin, duke kontribuar në një ambient të drejtë dhe të ligjshëm për të gjithë.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Një person në Bellanicë të Malishevës gjendet pa shenja jete në një fushë
Next article
Yll Limani dhuron 10.000 euro për Kinemanë Solare të DokuFest

Më Shumë

Lajme

Gjetjet e gjykatës me rastin e caktimit të masës së paraburgimit ndaj Nexhmi Krasniqit dhe të tjerëve

Në vendimin e Gjykatës Themelore në Prizren me rastin e caktimit të masës së paraburgimit ndaj ish-drejtorit të Policisë në Prizren, Nexhmi Krasniqi, Nexhmi...
Kulture

“Superlungs” i rock-ut, Terry Reid – vokalisti që refuzoi Led Zeppelin dhe Deep Purple – ndahet nga jeta në moshën 75-vjeçare

Muzikanti legjendar britanik Terry Reid, i njohur për zërin e tij të fuqishëm dhe për refuzimin e ofertave për të qenë vokalist i Led...

Policia e Prizrenit konfirmon sulmin ndaj deputetit Adem Hoxha dhe familjes së tij

Aksident trafiku me të lënduar në Krushë të Madhe

U kap në flagrancë duke i marr paratë e fajdesë, aktakuzë për të dyshuarin në Suharekë

Mbi 90 aksidente trafiku të ndodhura brenda 24-orëve në vend

Ballkani fiton ndaj Shamrock Rovers, një hap larg ‘play-off’-it të Ligës së Konferencës

“Hala pa hy në garë, kam me fitu garën” – Muharremaj i sigurt në fitore

Stafa rikthehet për të forcuar mesfushën e Lirisë

Yll Limani dhuron 10.000 euro për Kinemanë Solare të DokuFest

Prizren: I dyshuari për fajde arrestohet në flagrancë, ndalohet për 48 orë nga prokuroria

Takim i veçantë mes dy ikonave: Shqipe Kastrati dhe Shyhrete Behluli

“Në mbrojtje të luftës çlirimtare” – Sot protestohet kundër Gjykatës Speciale

Zhduket një vajzë e mitur në Rahovec

Mbajti fjalimin fyes kundër UÇK-së në Rahovec ngritet aktakuzë ndaj Igor Popoviq

DokuFest-i është një motor i zhvillimit kulturor dhe ekonomik në vend, sipas Kurtit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne