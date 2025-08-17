20.5 C
Prizren
E martë, 19 Gusht, 2025
FokusSiguri

Së paku dy të lënduar e bllokim trafiku nga një aksident i rëndë në rrugën Dragash-Prizren

By admin

Të paktën dy persona kanë pësuar lëndime në një aksident trafiku të ndodhur sonte në rrugën Dragash-Prizren.

Aksidenti ndodhi pasditen e sotme, dhe përveç të lënduarve, janë shkaktuar edhe dëme të konsiderueshme materiale, transmeton klankosova.tv.

”Përkohësisht rruga ka qenë e mbyllur derisa policia ka kryer procedurat e nevojshme dhe ka liruar rrugën”, tha ndër tjera për redaksinë, zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyçi.

Përurohet lapidari në Pashtrik, kushtuar heronjëve të Greikocit të Suharekës
‘Ditët e Struzhës’ mbledhin bashkatdhetarët nga e gjithë diaspora

