‘Ditët e Struzhës’ mbledhin bashkatdhetarët nga e gjithë diaspora

By admin

Struzha, e braktisur në më shumë se dy dekada, gumëzhinë në verë, nga banorët, të cilët punojnë e jetojnë larg saj për 11 muaj. Muzeu etnologjik i fshatit, fillimi i ndërtimit dhe restaurimit të shtëpive, zgjon shpresën për një rikthim të nostalgjikëve në këtë fshat, i cili ka tashmë epitetin fshat turistik.

Të gjitha etapat e një fshati karakteristik malor janë grumbulluar në një muze etnologjik në qendër të Struzhës, një lokacion tradicionalisht shqiptar që pësoi ndryshime, sidomos pas luftës së fundviteve 90-ta.

Mbijetesa e banorëve në shumë kohë më parë, varej nga bujqësia.

“Struzha, si vend malor kryesisht ka mbijetuar nga bujqësia, konkretisht nga blegtoria, dhe ka bërë përpunime të ndryshme për nevoja të veta, sidomos përpunimin e leshit, përpunimin e veshjeve të ndryshme që kanë patur nevojë”, tha Maliq Pireci, aktivist i Struzhës.

Ahengjet familjare kishin karakteristika të veçanta në këtë fshat malor.

“Për momentin ne jemi në dhomën e nuses, në këtë dhomë janë të ekspozuara mënyrat se si janë përgatitë nuset kur janë martuar”, tha Maliq Pireci, aktivist i Struzhës.

Të gjitha eksponatet e ekspozuara në një shtëpi të vjetër të Strushëz, që ka shërbyer dikur si Shtëpi Kulture, u dhuruan nga banorët autokton lokalë, me qëllim që tradita e bukur struzhjane t’i mbijetojë kohës dhe t’i shërbejë turizmit.

“Ky si muze është karakteristik, është tepër karakteristik sepse është autokton, është i një zone të ngushtë, krejt këto qa pamë, janë krejt të marra brenda shtëpive të Struzhës në Struzhë dhe me dijen time nuk ka tjetër të ngjashëm”, tha Pireci.

Armend Belallari është kryetar i këshillit organizativ të “Ditëve të Struzhës” që tash e 10 vite janë tradicionale, ndërsa grumbullon të gjithë bashkatdhetarët që vijnë në verë dhe e popullojnë si dikur.

“Për ç’do vit e më shumë kemi pjesmarrje më masive prej bashkatdhetarëve tanë, sidomos të atyre që jetojnë në diasporë, gjithashtu edhe të atyre që jetojnë në Kosovë. Sa i përket aktiviteteve, jemi mundu që ç’do vit të bëjmë aktivitete të veçanta”, tha Belallari .

Sipas drejtorit të Turizmit, Ramadan Tarashaj, tashmë Struzha ka epitetin e fshatit turistik.

“Ne si drejtori po mendojmë që pak me specifike ta kemi Struzhën si fshat, sepse është një fshat i cili me të vërtetë krenohemi që e kemi si fshat turistik”, tha ai.

Ndonëse në ditët e zakonshme Struzha nuk ka banorë që zgjohen e flenë, këtu ka filluar restaurimi dhe rregullimi i shtëpive të dikurshme, duke dhënë shpresë se në një të ardhme ata do të kthehen./rtk/

Së paku dy të lënduar e bllokim trafiku nga një aksident i rëndë në rrugën Dragash-Prizren
Komuna e Suharekës dhe “Jetimat e Ballkanit” sot e nisin ndërtimin e objektit të zjarrfikësve

