Përurohet lapidari në Pashtrik, kushtuar heronjëve të Greikocit të Suharekës

Në Pashtrik sot u mbajt ceremonia e përurimit të lapidarit kushtuar gjashtë dëshmorëve të fshatit Greikocit të Suharekës.

Të pranishëm në këtë organizim ishin qindra persona, nga bashkëluftëtarë të tyre deri tek fshatarët, si dhe kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj.

“ Lavdi dëshmorëve : Hazir Selimaj, Zenel Curraj, Naser Tafaj, Sabit Lushaj, Fadil Balaj, Adem Mazreku. E përjetshme qoftë lavdia e tyre“, ka shkruar Muharremaj.

