KB Bashkimi nis përgatitjet për sezonin e ri

Pas KB Borës, edhe skuadra e Bashkimit ka nisur përgatitjet për sezonin e ri, ku krahas garave vendore do të paraqitet edhe në kualifikimet evropiane.

Pasi ka kompletuar ekipin me lojtarë vendor e të huaj, nënkampioni i Kosovës të hënën ka nisur fazën përgatitore nën drejtimin e trajnerit Igor Joviviq.

Në njoftimin e Bashkimit thuhet se puna ka filluar me intensitet dhe energji pozitive, ku të gjithë lojtarët treguan përkushtim të lartë në stërvitjen e parë.

Bashkimi do ti ketë nga dy seanca stërvitore në ditë për t’u përgatitur sa më mirë para sfidave të sezonit të ri.

Skuadra nga Prizreni, tashmë ka angazhuar pesë të huaj: Kyan Anderson, Jeremiah Bailey, De’Quon Lake, TJ Bickerstaff dhe Isiah Cousins.

Pas një muaji, Bashkimi do të përballet me ekipin nga Polonia, Anëil në kuadër të kualifikimeve për FIBA Europe Cup.

