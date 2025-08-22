26.4 C
Arrestohet i dënuari me mbi 3 vjet burgim për vjedhje në Prizren

By admin

K.T (26-vjeçar) është arrestuar në Prizren pasi po kërkohej me dy urdhërarreste si i dënuar me 3 vite e 25 ditë burgim për vjedhje.

Sipas Policisë, i pandehuri u arrestua të enjten në kuadër të zbatimit të Planit Operativ “Realizimi i urdhëresave të personave në kërkim– 2025”.

“Më datë 21.08.2025, rreth orës 22:35, pas pranimit të një informacioni operativ, njësia e inteligjencës ka ndërmarrë veprime të menjëhershme për verifikimin e pranisë së një personi në kërkim në një lokal-kafiteri në Prizren. Personi në fjalë, K.T., 26 vjeçar nga Prizreni, ishte nën dy urdhër arreste aktive të lëshuara nga Gjykata Themelore në Prizren, për vuajtjen e dënimit me 3 vite e 25 ditë burgim. Pas konfirmimit të pranisë së tij, njësia patrulluese ka mbërritur në vendin e ngjarjes rreth orës 22:46. Gjatë tentativës për ta identifikuar, i dyshuari ka tentuar të ikë me vrap, por është ndaluar dhe arrestuar nga zyrtarët policorë”, thuhet në njoftim.

Bëhet e ditur se pas arrestimit, K.T., është shoqëruar në stacionin policor dhe bazuar në aktgjykimet e plotfuqishme, është dërguar për vuajtjen e dënimit në institucionin përkatës korrektues.

Gjermania mbështet inovacionin dhe zhvillimin e ITP-së në Prizren
Myrfet Shasivari, gazetari i Prizrenit që nuk u ndal kurrë

