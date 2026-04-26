17.2 C
Prizren
E diel, 26 Prill, 2026
type here...

Fokus

Totaj pret një delegacion zviceran, vizitojnë Stacionin e Autobusëve në Prizren

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur një delegacion nga Zvicra, të udhëhequr nga drejtoresha e përgjithshme e SDC-së, Patricia Danzi, në kuadër të bashkëpunimit për zhvillimin lokal dhe qeverisjen komunale.

Në përbërje të delegacionit ishin edhe ambasadori i Zvicrës në Kosovë, Jürg Sprecher, shefja e SDC-së në Kosovë, Beate Katja Elsässer, zyrtarja e lartë e programit në SDC, Saranda Cana, si dhe përfaqësuesit e projektit DEMOS, Ertan Munoglu dhe Shpend Emini, raporton PrizrenPress.

Gjatë takimit u prezantuan potencialet e Prizrenit në aspektin historik, kulturor dhe ekonomik, ndërsa u diskutua për ndërlidhjen mes zhvillimit ekonomik lokal, turizmit dhe përfshirjes së shoqërisë civile.

“Në fokus të veçantë ishte projekti DEMOS dhe rëndësia e Grantit të Performancës në përmirësimin e menaxhimit komunal, transparencës dhe vendimmarrjes”, thuhet në njoftimin e komunës.

Po ashtu, në njoftim theksohet se “u trajtuan çështje që lidhen me qeverisjen lokale në Kosovë, përfshirë sukseset dhe sfidat”.

Pas takimit, delegacioni ka vizituar projektin në realizim në kuadër të këtij granti – Stacionin e Autobusëve në Prizren, për të parë nga afër rezultatet konkrete dhe ndikimin në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
FPSRK në aksion për mbrojtjen e peshkut – konfiskohen rrjeta të paligjshme në Nashec, Krushë e Lukinjë
Next article
Punimet në rrugën Korishë-Kabash, Basha: Do të nxisë zhvillimin lokal dhe turizmin

Më Shumë

Fokus

Ngjarje e rëndë në Mushtisht të Suharekës: Vdes 48-vjeçari, dyshohet se u ngufat nga ushqimi

Ka vdekur sot një 48-vjeçar nga fshati Mushtisht i Suharekës. Ai u dërgua pa shenja jete në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Suharekë, rreth...
Lajme

Vetëvendosje sfidon opozitën: Propozoni 3 emra, njërin prej tyre e zgjedhim President

Lëvizja Vetëvendosje ka sfiduar opozitën duke i kërkuar tre emra për pozitën e Presidentin, duke thënë se këtë po e bën për të shmangur...

Shtyhet aksioni i pastrimit në Suharekë për shkak të reshjeve të shiut

Gjysmëfinalja vazhdon në kryeqytet, Bashkimi kërkon fitoren e dytë ndaj Borës

Arrestohet i dyshuari në Rahovec, gjuajti me armë zjarri

Parashikimi javor i motit: E hënë me diell, nga e marta reshje shiu në gjithë vendin

Vazhdon gjykimi ndaj të akuzuarve për vrasjen e Auron Thaqit

Suhareka Boys fitues në Alley Oop-in e radhës

Hilë Mosi, patrioti dhe poeti i përkushtuar që i dha zë çështjes kombëtare

Brenda 48 orëve, në 16 raste ndalohen punimet në objekte ndërtimi, 11 veç në Prizren

Dogana zbulon deklarim të pasaktë, diferencë rreth 29 mijë euro në mallra në Prizren

Kohë lufte

Akademik e autor i mbi 30 librave – kush ishte Rexhep Qosja?

Drenoci në përgatitje për 26 Prillin, ditën e daljes publike të UÇK-së

Gara e shahut në Prizren mbledh të rinjtë dhe qytetarët në Kej të Lumbardhit

Hyn në fazën finale renovimi i Qendrës Sportive “Sezai Surroi” në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne