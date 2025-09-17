Bali Muharremaj për Dr. Salih Bytyqin: Njeri i zemrës së madhe që ia kushtoi jetën shëndetit të qytetarëve

Kryetar i Suharekës, Bali Muharremaj, ka marrë pjesë në varrimin e Dr. Salih Bytyqit, duke e cilësuar si njeri të zemrës së madhe, i cili gjithë jetën e tij ia kushtoi shëndetit të qytetarëve dhe të mirës së përbashkët.
“Ai ishte njeri i zemrës së madhe, që gjithë jetën e tij ia kushtoi shëndetit të qytetarëve, të mirës së përbashkët dhe dashurisë për vendin. Mos u harrofsh kurrë Dr. Salih Bytyqi,” shkroi Muharremaj.
Marketing
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren