Bali Muharremaj për Dr. Salih Bytyqin: Njeri i zemrës së madhe që ia kushtoi jetën shëndetit të qytetarëve

By admin

Kryetar i Suharekës, Bali Muharremaj, ka marrë pjesë në varrimin e Dr. Salih Bytyqit, duke e cilësuar si njeri të zemrës së madhe, i cili gjithë jetën e tij ia kushtoi shëndetit të qytetarëve dhe të mirës së përbashkët.

“Ai ishte njeri i zemrës së madhe, që gjithë jetën e tij ia kushtoi shëndetit të qytetarëve, të mirës së përbashkët dhe dashurisë për vendin. Mos u harrofsh kurrë Dr. Salih Bytyqi,” shkroi Muharremaj.

 

 

