Sport

Bashkimi stërvitet dy herë në ditë për sfidën historike kundër Anwil-it

Bashkimi i Prizrenit po zhvillon fazën intensive të përgatitjeve për ndeshjen e 24 shtatorit kundër skuadrës polake Anwil, e cilësuar si një nga sfidat historike të klubit prizrenas në arenën ndërkombëtare, raporton PrizrenPress.

Nga klubi kanë bërë të ditur se ekipi është duke mbajtur stërvitje të dyfishta, në mëngjes dhe në mbrëmje, për të qenë në formën më të mirë të mundshme në këtë përballje.

“Ekipi ynë po zhvillon stërvitje të dyfishta, në mëngjes dhe mbrëmje, duke u përgatitur me përkushtim për sfidën historike të 24 shtatorit kundër Anwil. Bashkimi, një familje e madhe!”, thuhet në njoftimin e Bashkimit./PrizrenPress.com

